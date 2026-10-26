Moret (PSC) acusa a PP y Vox de aliarse en el Senado para "controlar" órganos judiciales

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha atribuido el hecho de que el PP y Vox alíen sus candidaturas al Senado a su voluntad de "controlar de forma descarada" órganos judiciales como el Tribunal Supremo.

"El objetivo fundamental de ir juntos al Senado no es tener más representación para proponer cosas positivas para la vida de los ciudadanos, sino poder controlar de forma descarada órganos tan decisivos para el sistema judicial como el Tribunal Supremo", ha asegurado en rueda de prensa este lunes.

Según Moret, esta alianza es un ejemplo más de que "el PP es Vox y el PP no se plantea nada sin Vox", y de que los populares han asumido el ideario y los planteamientos autoritarios, involucionistas y retrógrados del partido de Santiago Abascal.

LA "PRIMERA VÍCTIMA" DE PP Y VOX

Ante la posible victoria de los populares y su eventual alianza con Vox, la portavoz socialista ha advertido de que la "primera víctima" de un Gobierno de coalición PP-Vox sería el autogobierno de Catalunya.

"La primera víctima sería la lengua y la cultura catalana, y también cuestionar y revertir todas aquellas propuestas que apuestan por la convivencia y por hacer avanzar este clima positivo que en estos momentos estamos viviendo en nuestro país", ha agregado.

CATALUNYA, "DECISIVA"

Moret, sin embargo, ha afirmado que los socialistas están detectando un estado de ánimo cada vez más favorable a sus planteamientos: "Cada vez hay más movilización, cada vez existen posiciones más positivas a favor de las fuerzas progresistas".

Esta movilización, ha señalado, será clave para unos comicios que van "de escoger entre democracia o autoritarismo", y ha afirmado que Catalunya será decisiva para configurar una amplia mayoría progresista.