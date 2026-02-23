Moret (PSC) afirma que hay margen "hasta el último momento" para pactar los Presupuestos con ERC

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido este lunes que hay margen para negociar con ERC hasta el último momento para los Presupuestos: "Siempre hay margen para las negociaciones y para los acuerdos. Siempre. Hasta el último momento. Por tanto, es simplemente buscar la fórmula más adecuada".

En una rueda de prensa desde la sede del partido, ha sostenido que el presidente, Salvador Illa, ha puesto por delante las necesidades de Catalunya al anunciar que el Govern aprobará el viernes en el Consell Executiu el proyecto, pese a no contar con el necesario apoyo de los republicanos.

"Lo que ha hecho es dar un paso adelante, tal y como dijo, y es poner por delante las necesidades del país. Y estas necesidades del país pasan por tener Presupuestos", ha argumentado Moret.

Preguntada por si es un riesgo iniciar la tramitación parlamentaria de las nuevas cuentas públicas sin el aval de ERC, ha respondido que cualquier negociación tiene riesgos.

"Nos hemos arriesgado desde que se aprobó el pacto de investidura. Hemos estado negociando permanentemente, y las negociaciones tienen sus procesos y sus momentos más fáciles, más complicados y sus riesgos", ha valorado.

RECAUDACIÓN DEL IRPF

La recaudación del IRPF por parte de la Generalitat es la principal exigencia de ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, aseguró el sábado que no veía avances en esta carpeta, a lo que Moret ha reiterado que Illa no ha renunciado "en ningún momento" a este objetivo.

"No renunciamos a cumplir en absoluto, todo lo contrario. Estamos comprometidos a cumplir. Pero también sabemos que para que se cumplan, debemos hacerlo de la forma que sea viable y en los tempos que sean viables", ha expresado.

Ha añadido que, en este ámbito, es necesario seguir trabajando y buscando acuerdos y hacerlo buscando el momento y la forma adecuada: "Lo que se mantiene intacto es el objetivo, que son los puntos recogidos en el pacto de investidura. Lo que cambia, muchas veces, para que estos acuerdos sean viables, son los modos y los tempos. Y es en lo que estamos trabajando".

Según Moret, la recaudación del IRPF no era el punto neurálgico del pacto de investidura, sino que se incluía en el modelo de financiación singular, en el que ha defendido que se han producido avances, y en las infraestructuras, donde ha habido "avances extraordinarios y no pensables hace un tiempo".

POSICIÓN DEL PSOE

Preguntada por si el compromiso de Illa es también el del PSOE, ha recordado que el acuerdo de investidura fue refrendado por la dirección de los socialistas, y que otros acuerdos, como el traspaso de Rodalies, el modelo de financiación o la creación del consorcio de inversiones (que todavía debe acordarse), han necesitado o necesitarán del acuerdo a tres partes entre Gobierno, Generalitat y ERC.

En este sentido, ha rechazado que deban presionar al PSOE sobre el IRPF para forzar un cambio en la posición de los republicanos: "Nosotros no presionamos al PSOE ni a nadie. No estamos acostumbrados a presionar a nadie. Estamos acostumbrados a negociar y llegar a acuerdos".

En paralelo, ha dicho que las negociaciones para el consorcio de inversiones, carpeta en la que también estaban avanzando antes de que Junqueras rechazara iniciar la negociación presupuestaria, se pueden mantener a pesar de la negativa a hablar de las cuentas públicas: "No tiene por qué distorsionar otros temas".