Moret (PSC) aplaude el "liderazgo internacional" de Sánchez por las medidas contra Israel

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha aplaudido la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de asumir el "liderazgo internacional", ante el drama humanitario que se está produciendo en Gaza.

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido, tras el anuncio Sánchez de medidas para "detener el genocidio en Gaza" con un decreto ley para el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el mismo.

"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a liderar y asumir este liderazgo internacional ante este drama humanitario", ha sostenido, y ha afirmado textualmente que las medidas refuerzan la posición clara del Gobierno y del PSOE ante el genocidio explícito que se está produciendo en Gaza.

Para Moret, aunque las medidas no frenaran esta situación, contribuyen e inciden en la búsqueda de soluciones para revertir el "bloqueo humanitario y el genocidio", y considera que son coherentes con los principios defendidos desde el primer momento por los socialistas.

Ha valorado que Sánchez es un "presidente valiente que toma posiciones" ante un contexto internacional convulso para contrarrestar este tipo de situaciones.