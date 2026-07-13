Moret (PSC) confía en que el TJUE avale la amnistía como "ley constitucional y acertada"

Lluïsa Moret en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha confiado este lunes en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avale este jueves la Ley de Amnistía "como una ley constitucional y acertada".

En rueda de prensa, ha dicho que esperan y confían en que la decisión "vaya en absoluta sintonía" con la del abogado general, que concluyó que la norma no choca con los intereses financieros de la Unión ni con la lucha contra el terrorismo y que no es una autoamnistía.

Ha dicho que el PSC siempre ha defendido la constitucionalidad de la norma, y también que ha sido "estratégica" para la convivencia en Catalunya, por lo que ha defendido su rápida aplicación a los líderes del proceso independentista.

Preguntada por el posible retorno del líder de Junts, Carles Puigdemont, o por que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pueda ser candidato a la Generalitat, ha descartado valorarlo hasta que se produzca la resolución.

Además ha destacado que aún hay recursos del PP ante el TC contra la ley, y ha pedido retirarlos al líder popular, Alberto Núñez Feijóo: "Decía no hace tanto que quería pasar página sobre Catalunya: pues que retire estos recursos que todavía están vivos".

RECAUDACIÓN DEL IRPF

Respecto al modelo de financiación, ha reiterado el llamamiento de los socialistas a Junts para que permitan tramitar la norma en el Congreso, y, preguntada por si en las enmiendas prevén incorporar la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, ha evitado fijar un calendario.

Sí ha asegurado que cumplirán todos sus pactos: "En el marco de los pactos de investidura, se habla de un modelo de financiación singular y de la recaudación de impuestos, en este caso también del IRPF. La aspiración final es cumplir con todos los pactos de investidura. Esto significa que no renunciamos a ello, obviamente".

"PRIMERA FUERZA POLÍTICA"

Moret también ha reaccionado al Barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat del jueves, reivindicando que no hay "ninguna duda de que el PSC es la primera fuerza política" de Catalunya, a pesar del escenario complicado para el socialismo, en referencia a las investigaciones judiciales sobre presunta corrupción en el PSOE.

Sobre la subida de AC, se ha mostrado preocupada por un ascenso de fuerzas de extrema derecha que interpreta que crece en todo el mundo, y que es a costa de Junts: "Pedimos también que Junts per Catalunya haga una reflexión al respecto", y les ha instado a reaccionar para contrarrestar el auge del partido de Sílvia Orriols.

EL COMENTARIO DE RAJOY

Respecto a las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa, las ha considerado un grave error "por el contenido del artículo, pero también porque viene de una persona que ha tenido las máximas responsabilidades institucionales en España".

Ha lamentado el impacto que han tenido, y que van en línea de "reforzar y reiterar el giro del PP y de sus liderazgos hacia posiciones cada vez más ultraderechistas, más excluyentes y más involucionistas".