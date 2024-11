Moret (PSC) dice que la financiación singular "no es debatible" en el congreso del PSOE

Celebra la reunión de Illa con Sánchez como prueba de que "Catalunya está donde debe estar"

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha afirmado este viernes que el acuerdo sobre la financiación singular "no es debatible" en el Congreso Federal del PSOE de la próxima semana.

"En el documento del PSOE no se aborda la financiación singular para Catalunya. Lo que debemos poner sobre la mesa es nuestro modelo. Esto ya está acordado, no es cuestionable, no es debatible", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Moret ha asegurado que cumplirán el acuerdo con ERC que contempla la financiación singular porque lo asumen plenamente y que harán un trabajo de pedagogía para que "cuando se conozca plenamente el acuerdo y sus consecuencias" tire adelante porque, en sus palabras, es bueno para Catalunya y bueno para España.

PRESUPUESTOS

Preguntada por si da por hecho que ERC dará apoyo a los presupuestos que presente el Govern, ha descartado hablar en su nombre, pero ha dado por hecho que trabajaran intensamente para conseguirlo: "Puedo decir que estamos trabajando y seguiremos trabajando intensamente para llegar a acuerdos", ha manifestado.

Sobre los intentos de negociación con Junts, ha lamentado que hayan cerrado la puerta a conseguir un acuerdo, aunque respeta la decisión, y ha mantenido que su partido "tiene la voluntad de tener una relación positiva y propositiva con todas las fuerzas parlamentarias".

REUNIÓN SÁNCHEZ-ILLA

Moret se ha referido también a la reunión que mantendrán este viernes Sánchez y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Moncloa, y ha celebrado que el encuentro es una prueba de que "Catalunya está donde debe estar y ocupa los espacios que debe ocupar".

Ha dicho que abordarán temas como la vivienda, los traspasos competenciales pendientes y "otras cuestiones que tienen que ver con la relación estrecha y fluida entre el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat".

PAQUETE FISCAL

La también portavoz del PSC ha valorado positivamente la aprobación del paquete fiscal del Gobierno en el Congreso de los Diputados, lo que califica de un hito "muy importante" porque era un requisito exigido por Europa.

Sobre si haber alcanzado este acuerdo es el primer paso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Moret ha dicho que "acerca" las partes y que apuntala la legislatura para que se cumpla definitivamente, en sus palabras.

VÍCTOR DE ALDAMA

Respecto a las declaraciones del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, apuntando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Moret ha pedido prudencia y ha asegurado que no le da miedo que Aldama presente pruebas, aunque ha dudado que las tenga: "Cuando alguien dice que tiene pruebas, las tiene que aportar", ha exigido.

Ha afirmado que están acostumbrados a que se ponga en riesgo la figura del presidente del Gobierno, aunque ha descartado usar el término 'lawfare' para definir la situación: "Hace tiempo que estamos sometidos a amenazas, testigos y declaraciones de mucha gente. Tiene como objetivo fundamental poner en riesgo la figura del presidente", ha afirmado.