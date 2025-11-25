Moret (PSC) pide unidad institucional y social para "desarticular" la violencia machista

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha llamado a la unidad institucional y de la sociedad para "desarticular" la violencia machista.
En declaraciones a la prensa este martes antes de participar en la manifestación por el 25N, Día Internacional para Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Moret ha criticado que este tipo de violencia "maltrata, acosa, viola y asesina a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres".
Ha defendido que este año el PSC ha puesto el énfasis en las violencias machistas digitales y en cómo las redes sociales se pueden convertir en herramientas "de acoso, de control, de intercambio de imágenes íntimas sin consentimiento, entre otras".