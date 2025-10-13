Moret (PSC), sobre la presencia de Illa en Madrid por el 12-O: "Siempre está donde hace falta"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

Afirma que "estuvo pendiente a todas horas de cuál era la situación en Catalunya" por la dana

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "siempre está donde hace falta", en referencia a su presencia a los actos institucionales por el Día de la Hispanidad en Madrid, y las críticas de algunos partidos a su asistencia por la dana Alice.

En una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido, ha dicho que respeta las manifestaciones del resto de partidos, pero que "de la misma manera que estaba representando a nuestro país en un acto institucional, también estuvo pendiente a todas horas de cuál era la situación en Catalunya", ha dicho sobre las inundaciones en Terres de l'Ebre (Tarragona).

Ha afirmado que estuvo "desde el primer momento conectado al espacio de toma de decisiones" y que este lunes está donde toca estar, textualmente, que es en los municipios afectados por las inundaciones y trabajando en un plan para dar respuestas lo más rápido posible, en sus palabras.

Moret ha agradecido las actuaciones de los servidores públicos y los servicios de emergencias, así como de los alcaldes de la zona, y ha advertido que es un fenómeno que "no ha terminado".

Por ello, ha pedido prudencia a la ciudadanía, y ha considerado una buena noticia que "no se haya tenido que lamentar ninguna víctima".