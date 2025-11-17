Los Mossos buscan a un preso de Quatre Camins (Barcelona) fugado en una salida programada

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están buscando a un preso del centro penitenciario Quatre Camins, ubicado en La Roca del Vallès (Barcelona), que se ha fugado este lunes por la mañana en una salida programada, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'ElCaso', un vehículo le esperaba en el exterior del centro y el preso se ha metido dentro sin ser visto, para posteriormente huir.

Fuentes conocedoras explican a Europa Press que el interno ha manifestado que se encontraba mal y ha aprovechado el momento para huir con el vehículo que le esperaba.

Las mismas fuentes apuntan que cumple condena por un delito contra el patrimonio, por el que obtendría la libertad definitiva en 2032.

La policía catalana ha activado un dispositivo especial para encontrarlo.