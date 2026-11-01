Los Mossos controlan una 'rave' en Llardecans (Lleida) que reúne a unos 300 vehículos

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están controlando una fiesta 'rave' no autorizada que se lleva a cabo desde este sábado en una finca de Llardecans (Lleida) y que reúne a unos 300 vehículos, según ha avanzado el diario 'Segre' y han confirmado fuentes de la policía catalana a Europa Press.

Las mismas fuentes explican que esta 'rave' se está llevando a cabo en una zona alejada del núcleo de población, por lo que no está provocando molestias a los vecinos y no se registran incidentes.

Los Mossos están controlando los accesos para que no se acerque más gente y esperan que este domingo los asistentes se retiren.