Los Mossos denuncian a 33 personas por organizar y participar en carreras ilegales en Lleida

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LLEIDA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra denunciaron en noviembre a 32 conductores por participar en carreras ilegales en polígonos industriales de Lleida y a otra persona por organizar una de estas concentraciones a través de redes sociales, según han informado este lunes mediante un comunicado.

La investigación se inició a mediados del año pasado, cuando agentes del grupo de investigación de tráfico detectaron convocatorias en redes sociales de grupos de aficionados al motor que se citaban en polígonos industriales para realizar carreras y "otras maniobras peligrosas".

Según los Mossos, estos encuentros se celebraban, principalmente, de noche en polígonos de las comarcas del Segrià y el Pla d'Urgell (Lleida), donde reunían a numerosos participantes y espectadores sin ningún tipo de medida de seguridad.

Los agentes localizaron una de estas concentraciones el 1 de noviembre en un polígono del municipio de Alcarràs (Lleida), donde comprobaron que se realizaban carreras, espectáculos de derrapes y otras "maniobras temerarias" ante la presencia de público.

Tras identificar a los conductores implicados, los Mossos denunciaron a 32 de ellos por conducción temeraria, con una sanción de 500 euros y la pérdida de seis puntos del carné, y denunciaron penalmente a otro por circular sin permiso vigente; la investigación continúa abierta para detectar nuevas carreras.