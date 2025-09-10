Los Mossos denuncian a 3 hombres por vender 83 botes de 'gas de la risa' en Bellpuig (Lleida) - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a 3 hombres de 22, 23 y 37 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública por vender 'gas de la risa' en Bellpuig (Lleida).

Los hechos sucedieron sobre las 01.30 horas de este martes, cuando una patrulla de seguridad ciudadana detectó a un grupo de personas alrededor de 3 coches en un descampado próximo a la localidad y, al registrar los vehículos, localizó 14 cajas con 83 botes de óxido nitroso, coloquialmente conocido como 'gas de la risa'.

Los policías hallaron entre el grupo a 3 personas que presuntamente habían vendido esta sustancia a diferentes clientes, motivo por el que fueron denunciados penalmente.

Los Mossos recuerdan que el 'gas de la risa' se ha convertido en una droga muy popular entre los jóvenes por su bajo coste en comparación con tras sustancias estupefacientes.

Su consumo puede producir graves daños de salud, como falta de oxígeno en el cerebro, daño en la médula espinal, una disminución de la vitamina B12 que puede provocar problemas neurológicos y cognitivos y, en grandes cantidades, la muerte por asfixia, además de ser muy tóxica para el medioambiente.