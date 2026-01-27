Los Mossos denuncian penalmente a un camionero en Tàrrega (Lleida) por conducir ebrio por la A-2

Archivo - Un Mosso d'Esquadra controla el acceso a la A2 dirección Barcelona en Lleida. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un camionero, de 49 años, como presunto autor de un delito de conducción temeraria y otro de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas por circular ebrio por la A-2, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

Los hechos ocurrieron a las 23.00 del domingo, cuando diversos conductores alertaron al 112 de que un camión con remolque circulaba de manera errática, invadiendo los dos sentidos de la circulación, por la autovía A-2, cerca de Alcoletge (Lleida) en dirección Barcelona.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones policiales y una de tráfico, que localizó al camión infractor a la altura del kilómetro 207, en el término municipal de Tàrrega.

Los agentes lo interceptaron y obligaron al camionero a detener el vehículo, mientras garantizaban la seguridad del resto de los usuarios de la vía.

El conductor, que presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, dio una tasa positiva de 0,70 miligramos por litro (mg/l), por lo que fue denunciado penalmente y tendrá que comparecer ante el Juzgado de Instrucción de Cervera (Lleida) cuando le sea requerido, mientras que el vehículo quedó inmovilizado.