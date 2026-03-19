Mossos desaloja a 20 docentes de las instalaciones de servicios d'Educació en Mataró (Barcelona)

Intervención de los Mossos en Mataró (Barcelona) - USTEC

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de los Mossos d'Esquadra han desalojado este jueves a mediodía a unas 20-25 personas de las instalaciones de los servicios territoriales d'Educació en Mataró (Barcelona), concretamente de una zona habilitada como escaleras de emergencia, en el marco de la huelga docente que se está llevando a cabo en Girona, Maresme y en el Vallès (Barcelona).

Según explican fuentes policiales a Europa Press, no se ha producido ningún herido, mientras que el sindicato Ustec·Stes asegura que los mossos han lesionado a un docente en el marco de este desalojo.

"Exigimos que el Departamento de Interior dé órdenes a los agentes para que dejen de ejercer violencia", indica el sindicato docente en un comunicado, donde piden la rectificación inmediata del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, respecto a la fuerza que se está practicando durante la movilización.