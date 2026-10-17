Los Mossos detienen a 107 personas en un nuevo dispositivo Kanpai contra la multirreincidencia

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 107 personas en un nuevo dispositivo del plan Kanpai contra la multirreincidencia en puntos de gran movilidad y de gran concentración de personas en toda Catalunya.

Según han informado en un apunte en 'X' este sábado, además de las 107 detenidas, hay 23 personas investigadas y 3.964 identificadas, y se han interpuesto 158 denuncias en el transporte público y 66 denuncias de tráfico.

El dispositivo se ha coordinado con policías locales, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policía Nacional y Guardia Civil, y han participado más de 1.300 efectivos.