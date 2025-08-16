Los Mossos detienen a un conductor por provocar un accidente grave en Tarragona y huir sin ayudar

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un conductor de 28 años por provocar un accidente grave en Tarragona y huir sin auxiliar a las víctimas, como presunto autor de delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente.

Los hechos tuvieron lugar el domingo en la carretera T-11, en la rotonda de Les Gavarres (Tarragona) sobre las 21.30 horas, cuando prácticamente de forma simultánea se produjeron dos accidentes de tráfico, informa Mossos este sábado en un comunicado.

El primer accidente consistió en un roce entre dos vehículos que circulaban por la T-11 en sentido Tarragona, cuando al llegar a la rotonda, el vehículo del detenido entró por la izquierda invadiendo una zona donde está prohibida la circulación y colisionó con el vehículo que circulaba correctamente.

Pese al accidente, el conductor continuó la marcha y huyó del sitio, mientras que el conductor del otro vehículo intentó seguirle y, aunque desistió, pudo cogerle el número de matrícula.

SEGUNDO ACCIDENTE

El vehículo infractor dio la vuelta a la rotonda inferior de la T-11 y se incorporó de nuevo en sentido Tarragona cuando, al acceder a gran velocidad en la rotonda de Les Gavarres, provocó el segundo accidente de tráfico, chocando con una motocicleta que circulaba correctamente por el interior.

Cuando los Mossos llegaron al lugar del segundo accidente asistieron a las víctimas a la espera de los técnicos del SEM e hicieron una primera inspección ocular, pudiendo recuperar el retrovisor y alguna otra pieza del vehículo huido.

Con la información del vehículo infractor que había facilitado la víctima del primer accidente, más las diversas gestiones de investigación, pudieron identificar al conductor y averiguaron que el vehículo se encontraba en el depósito de una empresa de grúas situada en el Baix Penedès.

Citaron al conductor en dependencias policiales de Tarragona donde este miércoles lo detuvieron por los dos delitos de lesiones por imprudencia grave y por el abandono del lugar del accidente, y el detenido pasó el jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.