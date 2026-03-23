Los Mossos detienen a dos hombres por tráfico de drogas en la Selva del Camp (Tarragona)

Un instante de la inspección al bar musical. - MOSSOS

TARRAGONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos de Esquadra, conjuntamente con efectivos de la Guardia Urbana de la Selva del Camp (Tarragona), realizaron un dispositivo policial el pasado viernes en un bar musical del municipio en el que detuvieron a dos hombres de 23 y 25 años por tráfico de drogas, informa el cuerpo en un comunicado.

En la inspección del local identificaron 51 personas, 11 de las cuales contaban con distintos antecedentes policiales, y tramitaron 10 multas por posesión de sustancias estupefacientes.

En concreto, los agentes observaron una transacción en la vía pública y seguidamente localizaron 7 envoltorios de cocaína y 140 euros en billetes fraccionados.

El dispositivo concluyó con la denuncia a los responsables del local de ocio por permitir el consumo de sustancias estupefacientes en su interior.

Con todo, a uno de los detenidos se le atribuye un delito contra la seguridad del tráfico al circular con una moto sin haber obtenido "nunca" el permiso de conducir y ambos pasaron este sábado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus (Tarragona).