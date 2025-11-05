Los Mossos detienen a 6 jóvenes, 3 de ellos menores, por un robo violento en Tàrrega (Lleida)

Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 6 jóvenes --de 18, 20 y 22 años y el resto menores de edad-- como presuntos autores de un robo violento en Tàrrega (Lleida), pertenencia a grupo criminal y estafas con tarjeta de crédito, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este miércoles.

Los hechos se produjeron el 23 de octubre en la salida de la estación de tren de Tàrrega, cuando un grupo de jóvenes rodeó a un hombre con el pretexto de pedirle un cigarrillo para, posteriormente, arrancarle la riñonera que llevaba, tirarlo al suelo y golpearlo.

La víctima, que sufrió lesiones leves, presentó una denuncia y aseguro que en la riñonera, además del teléfono, llevaba dos tarjetas bancarias con las que se habían realizado compras en establecimientos de Mollerussa y Les Borges Blanques (Lleida).

Además de revisar las cámaras de la estación y las tiendas, los Mossos detuvieron al día siguiente en Lleida a 3 jóvenes por 3 robos violentos en grupo y a uno de ellos se le localizó el DNI de la víctima de Tàrrega.

Este hecho permitió avanzar en la investigación y, este lunes, una vez identificados 6 de los 8 participantes en el asalto, los investigadores procedieron a realizar diversas detenciones en Borges Blanques, Lleida y Alcarràs: los 6 fueron arrestados como presuntos autores del robo y a 3 se les atribuye también un delito de estafa con las tarjetas sustraídas.