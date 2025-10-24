Mossos y FCF promueven jornadas para prevenir conductas extremistas violentas en el deporte

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Federació Catalana de Futbol (FCF) han iniciado la campaña 'Un sol equip contra l'extremisme violent' con el objetivo de identificar y prevenir conductas de riesgo, expresiones simbólicas y discursos asimilables a un proceso de radicalización violenta en el ámbito del deporte.

La primera jornada formativa se ha celebrado en el Maresme (Barcelona) con más de 30 clubes y se replicarán en el resto de delegaciones territoriales repartidas en Catalunya, principalmente dirigidas a entrenadores, coordinadores y responsables de clubes de fútbol, informa la policía catalana en un comunicado este viernes.

El inicio de esta colaboración fue en febrero de 2024, después de una jornada formativa sobre prevención de violencias sexuales y radicalización extrema en el deporte, organizada por la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, y posteriormente, en febrero y marzo de 2025 realizaron dos jornadas para 60 trabajadores y directivos de los servicios centrales de la FCF para sentar las bases del contenido formativo y los objetivos.