Mossos incorpora 1.300 nuevos agentes con refuerzo de la seguridad para la campaña de verano

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon (i), y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero (d), este jueves en rueda de prensa - GOVERN

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han incorporado 1.300 agentes para reforzar la seguridad en Catalunya en verano con un plan integral hasta septiembre, que abarca municipios costeros y zonas de interior y de montaña y contempla actuaciones específicas en los espacios con más afluencia.

Así lo han anunciado este jueves la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el director general del cuerpo, Josep Lluís Trapero, en un acto en la Conselleria, informa el Govern en un comunicado.

Los 1.300 agentes, que forman parte de la 33 Promoción, acabarán la próxima semana su periodo de formación en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) y se incorporan a las unidades de seguridad ciudadana de toda Catalunya.

"Queremos garantizar que la buena evolución de los indicadores de seguridad se consolide también durante los meses de verano", ha dicho Parlon, y ha remarcado que la delincuencia patrimonial y la vinculada a la multirreincidencia sigue disminuyendo, por lo que espera que en verano se mantenga la tendencia.

Las prioridades y los principales desafíos del plan se centran en la lucha contra la delincuencia persistente, la detección de armas blancas y de fuego, la seguridad en el mar, la prevención de las violencias sexuales, la seguridad vial, la protección de los espacios naturales y actuaciones vinculadas al ocio nocturno.

REDISTRIBUCIÓN DE 82 AGENTES

El refuerzo de 1.300 agentes se añade al inicio del período de prácticas de los alumnos de los cursos de ascenso a las categorías de cabo y sargento, que también serán destinados íntegramente a reforzar las unidades de seguridad ciudadana de las 93 Áreas Básicas Policiales y Comisarías de Distrito distribuidas en Catalunya.

Los agentes que han completado recientemente su formación en orden público dentro de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (Arro) y de la Brigada Móvil (Brimo) pasan a apoyar a las unidades territoriales de seguridad ciudadana, un modelo de refuerzo que ya se aplica en municipios con elevada afluencia de visitantes, como Salou (Tarragona), Lloret, Blanes(Girona) y Barcelona.

El plan también prevé la redistribución de 82 agentes que se han trasladado a comisarías de costa desde otras comisarías donde la presión de incremento poblacional del verano "no es tan elevada": los agentes irán a las comisarías de La Bisbal d'Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Blanes (Girona), Pineda, Sitges, Castelldefels (Barcelona) y Salou-Vilaseca (Tarragona).

Con este despliegue, los Mossos contarán durante agosto con 13.201 efectivos dedicados a las tareas de seguridad ciudadana, una cifra que representa un incremento "sustancial" respecto a los 11.826 agentes que integraban esta especialidad en mayo de 2026.