Mossos intensifica los patrullajes en instalaciones ferroviarias para evitar vandalismo en trenes

Archivo - Agentes de los Mossos en la estación de Sants, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han intensificado los patrullajes preventivos en instalaciones ferroviarias, especialmente donde se ubican los trenes a la espera de que se restablezca el servicio de Rodalies, con el objetivo de minimizar posibles daños y actos vandálicos, han informado en un comunicado este domingo.

En este sentido, en el marco de la reunión del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya de este domingo por la mañana, el cuerpo policial ha destacado "las pocas incidencias" relacionadas con la movilidad.

Por otra parte, efectivos del Área Regional del Transporte Urbano (ARTU), del Grupo de Delincuencia Urbana, han efectuado durante la noche del sábado un dispositivo contra grafiteros en la línea del transporte metropolitano.

El dispositivo se ha saldado con un detenido por una orden de arresto vigente, 13 investigados por hurtos y apropiación indebida y una denuncia administrativa por tenencia ilícita de armas.

En relación a las nevadas, las Áreas Regionales de Tráfico continúan haciendo controles en zonas con afectación por el temporal y dando asistencia a personas y, durante el fin de semana, se han activado efectivos de la Unidad de Montaña que han colaborado con las patrullas de tráfico en zonas de Baqueira-Beret y la Vall de Boí (Lleida).