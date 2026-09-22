Mossos investiga el caso de un hombre retenido y obligado a subir a un coche en Barcelona el lunes

Archivo - Un coche de Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) - Los Mossos d'Esquadra investigan la "retención" de un hombre que fue obligado a subir a un coche en el distrito de Sant Martí de Barcelona el lunes, han informado fuentes policiales a Europa Press este martes.

Los hechos sucedieron sobre las 2 de la madrugada del lunes, cuando la policía fue alertada de que un coche se había llevado a la fuerza a un hombre, que fue localizado al cabo de unas horas en Salt (Girona) con signos de violencia.

La División de Investigación Criminal (DIC), que también investiga la detención ilegal de una persona en la autopista AP-7 entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès (Barcelona) el sábado pasado, ha asumido la investigación de estos hechos.