Mossos investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en Riudecanyes (Tarragona)

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el término municipal de Riudecanyes (Tarragona), han informado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', el cuerpo se encontró sobre las 10.30 horas del lunes en el Barranc del Gendre, cerca de la carretera T-313 a su paso por esta localidad del Baix Camp.

Las fuentes policiales consultadas han explicado que la División de Investigación Criminal del Camp de Tarragona ha asumido la investigación del caso, que está bajo secreto de las actuaciones, y que habrá que esperar a los resultados de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Tarragona para conocer los motivos del deceso.