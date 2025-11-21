Los Mossos investigan la muerte de un bebé recién nacido en Lleida en marzo

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando como posible homicidio la muerte de un bebé recién nacido en marzo en la comarca del Alt Urgell (Lleida), sin que se haya efectuado ninguna detención todavía, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Segre', el caso lo investiga el Área de Investigación Criminal (AIC) de la Regió de l'Alt Pirineu i Aran y se trata de una joven que escondió el embarazo hasta que parió: lo que se investiga es si el bebé nació muerto o murió después del parto.

La policía catalana abrió una investigación y traspasó las diligencias al juzgado correspondiente, que posteriormente hizo un requerimiento para continuar investigando.