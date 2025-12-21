Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Molins de Rei (Barcelona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Molins de Rei (Barcelona) ocurrida en la madrugada de este domingo, según han informado en un apunte en la red 'X' recogido por Europa Press.

La policía autonómica investiga los motivos y la autoría de la agresión y, según ha adelantado 'Elcaso.com', la víctima habría sido atacada con arma blanca.

Al lugar de los hechos han acudido efectivos de los Mossos, de la Guardia Urbana de Molins y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).