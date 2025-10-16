Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango Isak Andic

Archivo - El presidente y fundador de Mango, Isak Andic, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, después de que la hipótesis inicial fuera un accidente tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el pasado 14 de diciembre de 2024, confirman fuentes conocedoras del caso a Europa Press.

Según ha avanzado 'El País' este jueves, la policía catalana trabaja en este nuevo escenario y el hijo de Andic, Jonathan Andic, que era su único acompañante el día de la muerte de su padre, está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona).

Fuentes judiciales consultadas explican que el caso se mantiene bajo secreto de sumario.

ENTORNO FAMILIAR

En declaraciones a Europa Press, fuentes próximas a la familia han asegurado que "no ha hecho ni hará comentarios en todos estos meses sobre el fallecimiento de Isaak andic".

"Eso sí, quiere mostrar su respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora, con las autoridades competentes. También está segura de que este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic", afirman las mismas fuentes respecto al entorno familiar.