Los Mossos investigan un supuesto tiroteo en el barrio de la Mina de Sant Adrià (Barcelona)

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan un supuesto tiroteo en el barrio de la Mina de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) producido este martes sobre las 18.15 horas, han confirmado fuentes de la policía catalana a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', algunos testimonios oyeron ruidos que podrían atribuirse a disparos de arma de fuego pero cuando agentes del cuerpo se personaron en el lugar de los hechos, no encontraron a los sospechosos pero sí vainas de las balas.

La policía catalana mantiene la investigación abierta.