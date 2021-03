Los Mossos podrán pedir certificar la convivencia al desplazarse fuera de la comarca

Prevén realizar una media de 400 controles diarios al levantarse el confinamiento comarcal

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicado este jueves que, al levantarse el confinamiento comarcal para las 'burbujas de convivencia' a partir del lunes, los Mossos d'Esquadra podrán pedir el certificado de autorresponsabilidad y un justificante explicando el motivo del desplazamiento, además de un "certificado de convivencia" del Ayuntamiento correspondiente.

Lo ha dicho en una rueda de prensa con el secretario general de Salud, Marc Ramentol; el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon; el comisario de los Mossos d'Esquadra David Boneta y la subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias, Imma Solé.

El comisario David Boneta ha explicado que la actividad policial que se adecuará a la nueva normativa, y que habrá una media de 400 controles diarios en toda Catalunya: en los límites con otras comunidades autónomas, en vías rápidas y estaciones de AVE, principalmente.

ACTUACIONES POLICIALES

Sàmper ha manifestado que durante el pasado miércoles se han levantado 139 actas por infracciones --117 por parte de Mossos y 22 por parte de policías locales--, en el sector de la restauración se han levantado 29 actas, y se han hecho otras 133 denuncias por infringir el confinamiento nocturno.

El comisario Boneta ha expresado que durante la última semana se han levantado 8.291 denuncias a personas por saltarse las restricciones --12.874 en los últimos 15 días--, y se ha denunciado a 126 establecimientos --315 en los últimos 15 días--.

Boneta ha añadido que desde el 25 de octubre hasta el pasado 28 de febrero se ha detenido a 5.938 personas durante el horario de toque de queda, el 83% por infracciones penales en la vía pública.

FILTRACIÓN DE RESTRICCIONES

Al ser preguntado sobre las filtraciones de las restricciones del coronavirus cada jueves a algunos medios de comunicación horas antes de la rueda de prensa, Sàmper ha lamentado que esto ocurra, y ha manifestado que el Procicat está formado por muchas personas y que el control sobre las filtraciones "será una cosa que el siguiente Govern tendrá que revisar".

Ha explicado que estas filtraciones "no es bueno que sucedan porque no hacen ningún bien", y ha añadido que espera que no vuelvan a pasar.