Mossos y Policía Nacional detienen a 20 'grafiteros' por daños a operadores de transporte catalanes

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han llevado a cabo un dispositivo conjunto contra 'grafiteros' que actuaban en trenes e instalaciones de transporte ferroviario con un balance de 20 detenidos relacionados con 130 delitos por daños con un perjuicio económico de más de 550.000 euros.

Los daños se habían producido tanto en Renfe como en los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), siendo 11 de los 'grafiteros' arrestados por los Mossos d'Esquadra y 9 por la Policía Nacional por delitos en las provincias de Barcelona y Girona, han informado en un comunicado este viernes.

Han lamentado que las actuaciones comportaron afectaciones "directas" al servicio público, implicando retrasos en la circulación y riesgos para la seguridad ferroviaria.

ITINERANCIA Y OCULTACIÓN DE LOS ROSTROS

La operación, llamada 'Tinta', se basa en el análisis de los delitos cometidos en los dos últimos años, que ha requerido de una "gran" coordinación entre las unidades policiales participantes, y en la que había dificultad de identificar a los autores de los hechos debido a la itinerancia criminal en sus acciones y la metodología utilizada.

Los detenidos accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para los usuarios, variando los días y las franjas horarias en las que actuaban, ocultando sus rostros, pintando en muy poco tiempo grandes superficies y utilizando seudónimos (TAG) para firmar las obras.

El operativo policial desplegado en Catalunya y puesto en marcha el 21 de noviembre ha finalizado con la detención de 20 personas, además de otras nueve personas más que han sido investigadas y una más que ha sido detenida a raíz de una búsqueda judicial.