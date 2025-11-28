Mossos y Policías Locales analizan en una jornada cómo reforzar los controles a taxis y VTC

Archivo - Varios VTC durante una concentración convocada por el Sindicato Libre de Transporte (STL) y Unauto VTC ante la Consellería de Territorio de la Generalitat, a 23 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra celebraron este miércoles una jornada técnica en el Aeropuerto de El Prat (Barcelona), en la que participó la Dirección General de Coordinación de Policías Locales, que abordó el control del transporte de viajeros en vehículos ligeros, como los taxis y los VTC, informa la policía catalana en un comunicado.

La jornada tuvo como objetivo unificar criterios operativos de acuerdo con la legislación vigente, compartir procedimientos y reforzar el trabajo conjunto entre los cuerpos policiales para garantizar un control eficaz del transporte de viajeros, combatir las infracciones y reducir el intrusismo en el sector.

Esta iniciativa surge de la aparición de prácticas irregulares, como los vehículos que operan sin autorización, VTC que realizan servicios de captación en la calle (prohibida por ley) y actividades que vulneran el actual marco regulador.