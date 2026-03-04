Mossos realiza planes Kanpai contra la multirreincidencia en Girona y 5 ciudades de la provincia

Mossos realiza 4 planes Kanpai en Girona y otras 5 ciudades de la provincia - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han realizado entre el pasado 25 de febrero y el 1 de marzo 4 planes Kanpai en Girona, así como en las localidades gerundenses de Sarrià de Ter, Castelló d'Empúries, la Jonquera, Borrassà y Pont de Molins.

En Girona y Sarrià de Ter se inspeccionaron cinco establecimientos --tres bares, una sala de juegos y una discoteca-- y se denunció a nueve personas por tenencia de droga; una por tenencia de armas y se identificaron más de un centenar de personas , informan en un comunicado este miércoles.

La Policía Nacional detuvo a una persona y otra fue trasladada a efectos de identificación de acuerdo con la Ley de Extranjería.

En Castelló d'Empúries (Girona) se destaparon 9 conexiones fraudulentas al suministro eléctrico, se identificaron 15 personas y se detuvo a un hombre en una inspección en tres bloques.

En seis puntos de la N-II y la AP-7 en La Jonquera, Borrassà y Pont de Molins (Girona) se hizo un dispositivo donde se identificaron a 247 personas --de las que 36 sumaban un total de 200 antecedentes-- y se controlaron 146 vehículos.