Los Mossos trabajan "con todas las hipótesis" sobre el asesinato de Esplugues (Barcelona)

Archivo - El intendente de los Mossos Toni Rodríguez en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El intendente de la Prefectura de los Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, ha asegurado que trabajan "con todas las hipótesis" sobre el asesinato de una vecina de Esplugues de Llobregat (Barcelona) este sábado por la mañana, y llama a la prudencia a la hora de hablar de las motivaciones del presunto autor.

Lo ha dicho este lunes en una entrevista del '3CatInfo', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el motivo de esta acción "implicará un estudio más profundo que la mera producción del hecho y eso requiere tiempo", y reitera que la hipótesis de que el presunto autor tenga un trastorno psiquiátrico es la que tiene más fuerza en estos momentos.

En cuanto a si está sobre la mesa que la motivación haya sido un atentado o acción yihadista, Rodríguez ha dicho que trabajan con todas las hipótesis pero llama a la prudencia y a "esperar a tener las piezas del puzle"; y sobre si han encontrado algún testigo que llegara a escuchar que el detenido gritara proclamas yihadistas, ha remarcado que los Mossos d'Esquadra no.

Preguntado por si las muertes y heridos por armas blancas este fin de semana en Catalunya es casual, cree que es una "coincidencia en el tiempo que determinados hechos de casuística tan improbable, tan incierta y tan casuística, tan incidental, pasen en un mismo momento".

De todas formas, señala que hay un elemento común, que es que hay una "proliferación de la presencia de armas en la vía pública" y recuerda que desde hace más de un año y medio se han incrementado los recursos para la detección y extracción de armas blancas en la vía pública --el plan Daga--, y señala que se extraen entre 500 y 600 armas blancas al mes de la vía pública.

Por último, sobre el plan piloto para introducir la figura de un mosso en escuelas, Rodríguez afirma que los Mossos "hace décadas que están en el interior de las escuelas, y considera que la prevención en el siglo XXI no se puede hacer como en el siglo XX.