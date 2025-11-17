La Mostra de Cinema Italià de Barcelona programará 17 producciones en diciembre

Cartel de la Mostra de Cinema Italià de Barcelona - MCIB

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 14 Mostra de Cinema Italià de Barcelona (MCIB), que se celebrará entre el 12 y 17 de diciembre en los cines Verdi y Verdi Park, programará diez largometrajes y siete cortometrajes, informa este lunes en un comunicado.

La programación incluirá los largometrajes 'Giola mia', de Margherita Spampinato; 'Il rapimento di Arabella', de Carolina Cavalli; 'La vita va così', de Riccardo Milani; 'Un anno di scuola', de Laura Samani; 'Elisa', de Leonardo di Costanzo, y 'Le città di pianura', de Francesco Sossai.

También se proyectarán 'La gioa', de Nicolangelo Gelormini; 'Le bambine', de Nicole y Valentina Bertani; 'La sonrisa del mal', de Paolo Stripooli, y 'Testa o croce', de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis.

La Mostra incorporará siete cortometrajes proyectados en la Semana Internacional de la Crítica de la Bienal de Venecia: 'El püti pèrs', de Paolo Baiguera; 'Festa in famiglia', de Nadir Taji; 'La moto', de Matteo Giampetruzzi; 'The pornographer', de Hariel; 'Sante', de Valeria Gaudieri; 'Arca', de Lorenzo Quagliozzi, y 'Marina', de Paoli de Luca.

Se proyectarán el 17 de diciembre y competirán por un premio de 2.000 euros destinado a un primer largometraje, y el jurado estará formado por la productora italiana Donatella Palermo, el actor Sergi López y la periodista Gloria Fernández.