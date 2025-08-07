BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
La 7 Mostra Internacional d'Audiovisuals d'Artesania ofrecerá 18 filmes sobre memoria, innovación y la poética de la creación artesanal, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este jueves.
Se podrán ver del 28 de septiembre al 12 de octubre a través de la plataforma Filmin, y a partir del 13 de octubre estarán disponibles en la web de la muestra del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).
Posteriormente, está previsto que se puedan ver en toda Catalunya con el proyecto 'On the Road', que tiene el objetivo de mostrar los filmes y la artesanía en toda Catalunya.