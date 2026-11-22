Una sardana rodea la Sagrada Família - MOVIMENT GAUDÍ

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Moviment Gaudí ha reunido este domingo a 2500 'dansaires' y a más de 600 'cantaires' de corales de toda Catalunya, que han rodeado la Sagrada Família de Barcelona con una "sardana multitudinaria" para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto, informa en un comunicado.

El acto, organizado también por Som Sardana y la Federación Catalana de Entidades Corales (FCEC), ha contado con el presidente del Parlament, Josep Rull, el presidente del Moviment Gaudí, Joan Amorós, y la directora general de Cultura Popular y Asociacionismo Cultural de la Generalitat, Carol Duran.

Se ha presentado el Manifiesto Gaudiniano para la Paz y la Fraternidad Universales, se ha proclamado la sardana como "danza de la paz y la fraternidad universales" y se ha estrenado el himno del Moviment Gaudí, compuesto por Albert Guinovart.

Rull ha afirmado que Antoni Gaudí es universal "porque es profundamente catalán", y ha resaltado que Catalunya es, a su juicio, una nación brillante que ha aportado cosas extraordinarias a la humanidad.

CATALANIDAD DE GAUDÍ

Amorós ha reivindicado la catalanidad del arquitecto y su compromiso con la lengua catalana: "Cuando se pierde una lengua se pierde diversidad en el mundo, y esto quiere decir empobrecerlo. Y no estamos dispuestos a permitir que continúe así", ha sostenido.

El evento ha contado con el apoyo del Consell de la República (CdRep), la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y Òmnium Cultural.