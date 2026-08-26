Muere un bañista francés de 72 años en Tossa de Mar (Girona)

Archivo - Unos sanitarios trabajan en una ambulancia.
Archivo - Unos sanitarios trabajan en una ambulancia. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 26 agosto 2026 22:30
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GIRONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 72 años de nacionalidad francesa ha fallecido cuando se bañaba en la cala Es Codolar, en Tossa de Mar (Girona), cuando el servicio de vigilancia y socorrismo ya había finalizado, informa Protecció Civil en un comunicado este miércoles.

El teléfono de emergencia 112 ha recibido el aviso a las 19.43 horas, tras lo cual se han traslado al lugar de los hechos 3 ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y 2 patrullas de los Mossos d'Esquadra.

Con esta víctima, ya son 21 las personas fallecidas en las playas catalanas desde el 15 de junio, cuando comenzó oficialmente la temporada de baño.

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