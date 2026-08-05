Muere el conductor de una moto de agua en un accidente con una embarcación en Empuriabrava (Girona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una moto de agua ha fallecido tras una colisión con una embarcación en Empuriabrava (Girona) este miércoles, según ha informado Salvamento Marítimo.

Salvamento Marítimo ha realizado masajes cardiorespiratorios al tripulante herido sobre la moto de agua, en la que también viajaba su hijo, y posteriormente lo han trasladado a Roses.

Una vez en puerto, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha asistido al herido, pero finalmente se ha confirmado su fallecimiento.