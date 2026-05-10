Muere el conductor de un tractor en un accidente en un camino de Els Omellons (Lleida)

Archivo - Ambulancia del SEM
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Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 12:04
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BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un tractor con remolque ha muerto este domingo por la mañana tras sufrir un accidente en un camino de Els Omellons, en Lleida, ha informado el Servèi Català de Trànsit en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 9.10 horas, después de que, por causas que ahora se investigan, el tractor se precipitase por un talud, provocando el fallecimiento del conductor, un vecino de la localidad de 79 años.

Hasta el lugar se han activado cuatro patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres unidades y el apoyo psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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