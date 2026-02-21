Muere una conductora al chocar con un todoterreno en la C-26 en Artesa de Segre (Lleida)

LLEIDA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una conductora ha muerto este viernes al chocar frontalmente con un todoterreno cuando circulaba con su coche por la C-26 a la altura de Artesa de Segre (Lleida), según ha informado este sábado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

La conductora, una mujer de 36 años vecina de Mollerussa (Lleida), era la única ocupante del turismo, mientras que los 5 ocupantes del todoterreno fueron trasladados en estado leve al Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Tras el accidente, para el que se activaron 6 patrullas de Mossos d'Esquadra, 5 de Bombers de la Generalitat y 4 del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ya son 12 las personas que han muerto en las carreteras catalanas en lo que va de año.