Muere la conductora del turismo implicado en el accidente en la C-58 en Vacarisses (Barcelona)

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conductora del turismo implicado en el accidente este martes entre un camión y un turismo en la C-58 en Vacarisses (Barcelona) ha muerto, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 28,20; los Mossos han recibido el aviso a las 14 horas; todavía se desconocen las causas por las que han colisionado frontalmente ambos vehículos y la C-58 se mantiene cortada y con retenciones en ambos sentidos.

Se han activado 5 patrullas de los Mossos, tres dotaciones de Bombers de la Generalitat y una unidad terrestre y el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); y con esta ya son 112 víctimas mortales en las carreteras catalanas en lo que va de año, según datos provisionales.