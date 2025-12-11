Muere la conductora de un vehículo en un choque frontal en la N-II en Biure (Girona)

GIRONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conductora de un vehículo ha muerto la tarde de este jueves tras chocar frontalmente con una furgoneta en la N-II a la altura de Biure (Girona).

En un comunicado del Servei Català de Trànsit (SCT), explican que los dos ocupantes de la furgoneta han resultado heridos menos graves y los han trasladado al hospital Trueta.

Se han activado seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).