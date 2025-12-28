Muere el empresario Carles Vilarrubí a los 71 años

Archivo - Vilarrubí en un acto del Barça en 2015 con su esposa Sol Daurella, el realizador Jordi Morató, el bailarín Cesc Gelabert, el empresario Jaume Roures y el dramaturgo Xavier Albertí - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El empresario, directivo, presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició y exdirectivo del FC Barcelona Carles Vilarrubí ha muerto este domingo a los 71 años, han informado fuentes conocedoras.

El Barça, del que fue vicepresidente institucional (2010-17), ha lamentado su muerte, ha recordado que estuvo vinculado desde muy joven y que fue jugador de hockey sobre patines.

"El Club quiere expresar todo su apoyo y cariño a la familia y amigos. Descanse en paz", ha dicho en un comunicado.

Carles Vilarrubí i Carrió era esposo de la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, y fue galardonado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015.

Presidía la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició desde 2016, fue directivo de Catalunya Ràdio durante su fundación, consejero de la CCMA, y fue cercano a CiU desde sus orígenes.