Muere el historiador Josep Pinyol i Balasch, exsecretario Nacional de la ANC

Josep Pinyol i Balasch (derecha) con el activista y comediante Jordi Pessarrodona, prologuista de su libro publicado en 2023 - CLIPMÈDIA EDICIONS

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El historiador y exsecretario Nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Josep Pinyol i Balasch ha muerto este viernes, informa la entidad en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Pinyol i Balasch (Cornellà de Llobregat, Barcelona, 1952) fue secretario Nacional durante los mandatos 2022-24 y 2024-26, y en el segundo mandato coordinó la Comisión de Estrategia y Discurso.

Como socio de la ANC también perteneció a las asambleas territoriales del Baix Llobregat, especialmente vinculado a Cornellà, la ciudad donde nació.

Publicó los libros 'Sobirania Nacional' (1982), 'República Catalana' (como coordinador, 1992), 'Concert Econòmic, una barrera al saqueig de Catalunya' (1993), 'Declaració Unilateral d'Independència' (2010) y 'Tornem-ho a fer! Mobilització i desobediència civil fins a un Acord de Pau' (2023, Clipmèdia Edicions).

"FIRME DEFENSOR DE LA DESOBEDIENCIA"

La Assemblea ha destacado que "fue un firme defensor de la desobediencia civil y la confrontación con el Estado para lograr la independencia".

El cantautor y expresidente de la entidad Lluís Llach ha lamentado su muerte, también vía X: "Que los dioses lo tengan entre sus brazos. Aprenderán a ser dioses".