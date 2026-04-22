Muere un hombre de 92 años en un incendio en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 92 años ha muerto este miércoles en un incendio producido en el número 280 de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, perteneciente al distrito de Sants-Montjuïc, indica el consistorio en un comunicado.

Los Bombers de Barcelona han sido informados del fuego poco después de las 19.00 horas y se han desplazado al lugar con 7 dotaciones, que han extinguido el incendio y han encontrado al anciano, que ha muerto tras ser atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

También han acudido varias dotaciones de la Guardia Urbana y de Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del fuego, originado en la quinta planta del inmueble por causas desconocidas.