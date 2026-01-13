Muere un hombre que cortaba leña en un bosque de Montagut i Oix (Girona) al caer por un desnivel

Publicado: martes, 13 enero 2026 10:57
GIRONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años murió este lunes a mediodía en un accidente en un bosque de Montagut i Oix (Girona), donde cortaba leña junto con un acompañante y por causas que se desconocen cayeron por un desnivel hacia el río.

Según ha avanzado el 'Diari de Girona' y confirman fuentes de los Mossos d'Esquadra, el aviso se produjo a las 13.20 y ambos cayeron por un desnivel de unos ocho metros de altura, que provocó la muerte de uno de ellos y el otro fue trasladado al hospital por los servicios de emergencia.

La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, que se tratan como un accidente.

