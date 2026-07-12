Muere un hombre cuando se bañaba en Castelló d'Empúries (Girona)

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BARCELONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un francés de 54 años ha muerto este domingo por la tarde cuando se bañaba en la playa de Empuriabrava en Castelló d'Empúries (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado.

El teléfono 112 recibió el aviso a las 15.04 (cuando había servicio de vigilancia y bandera amarilla) y fueron dos ambulancias del SEM que no le pudieron salvar pese a las maniobras de reanimación.

11 personas han muerto en las playas catalanas desde que empezó la campaña de baño el 15 de junio.