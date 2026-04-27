Muere un hombre electrocutado mientras descargaba estanterías en Roses (Girona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha muerto este lunes por la tarde mientras descargaba estanterías de un camión en Roses (Girona), cuando ha recibido una descarga eléctrica cuando el brazo de la grúa con la que trabajaba ha chocado con un palo de luz.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 12.45 horas y se han dirigido diversas patrullas de Seguridad Ciudadana e Investigación, así como dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa la policía catalana en un comunicado.

La policía ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres (Girona) y del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.