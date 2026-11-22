Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto en el incendio de una vivienda unifamiliar en la calle de la Margarida en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) este domingo, donde se han desplazado 5 dotaciones de Bombers de la Generalitat y un mando de la Región de Emergencias Metropolitana Nord, junto con 4 ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y una patrulla de Mossos d'Esquadra.

Según han informado los Bombers en un comunicado han recibido un aviso por este suceso a las 6.55 horas y al llegar han confirmado que se trataba de un incendio en la cocina del inmueble, extinguido rápidamente, y el humo afectaba al resto de la vivienda.

En el interior de la vivienda han localizado a un hombre inconsciente que, pese a las maniobras que se le han realizado, finalmente ha muerto.