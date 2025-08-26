Muere Manuel de la Calva, integrante de Dúo Dinámico, muere a los 88 años

Archivo - Los integrantes del Dúo Dinámico, Manuel de la Calva (i) y Ramón Arcusa (d), posan para Europa Press, en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantante Manuel de la Calva, uno de los integrantes de Dúo Dinámico, ha muerto este martes a los 88 años, ha informado el grupo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', recogido por Europa Press.

En el apunte, el otro miembro, Ramón Arcusa, se ha referido a Manuel de la Calva como su "amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones" y pide que no lloren por él, porque no le gustaría, sino que canten en esta despedida.

"Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", ha añadido.