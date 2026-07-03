Muere un menor en un tiroteo en el parque de La Pegaso en Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte criminal de un menor de unos 15 años que ha muerto este jueves por la noche en un tiroteo en el parque de La Pegaso, en el barrio de La Sagrera de Barcelona, según apuntan fuentes conocedoras a Europa Press.

Los hechos han sucedido sobre las 23 horas de este jueves y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos se han hecho cargo de la investigación del caso.

Las mismas fuentes apuntan que el autor actuó en grupo y puede tratarse de un conflicto entre bandas juveniles, por lo que los efectivos policiales han peinado la zona para tratar de encontrarlos.