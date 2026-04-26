Muere un motorista en un accidente en la C-43 en Gandesa (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este domingo por la mañana en un accidente que se ha producido en el punto kilométrico 9,2 de la C-43 en Gandesa (Tarragona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.45 horas y se investigan las causas del accidente.

Se han activado tres patrullas de la policía catalana, una dotación de Bombers de la Generalitat y diversas unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).